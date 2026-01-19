19/01/2026 17:52

《行業數據》機構：蘋果第四季中國市場出貨量增28%重奪冠軍，全年略遜於華為

《經濟通通訊社19日專訊》研究機構Counterpoint Research表示，儘管關鍵內存芯片短缺問題加劇，但蘋果公司iPhone在2025年第四季度於中國市場的出貨量仍增長了28%，重新奪回頭把交椅。



該機構數據顯示，iPhone 17系列吸引了眾多消費者，蘋果手機在中國市場第四季出貨量中的佔比達到五分之一。這一增長主要以華為和小米公司的份額為代價，兩者當季出貨量均以兩位數百分比下滑。



從全市場看，全球最大智能手機市場中國當季出貨量減少了1.6%。



從全年表現看，蘋果公司在中國市場的手機出貨量僅略微落後於華為，兩者各自佔約17%的市場份額。蘋果2025年的出貨量增長7.5%。



Counterpoint分析師在報告預計，內存芯片價格預計將進一步上漲，智能手機製造商預計將優化產品組合，重點減少低端機型，以維持利潤率。(sl)