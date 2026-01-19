19/01/2026 08:40

【外圍經濟】日本國債期貨下跌，市場猜測高市為大選造勢或下調消費稅

《經濟通通訊社19日專訊》日本國債期貨下跌，十年期期貨下跌0.22日元，報131.69日圓，因市場猜測日本可能下調消費稅。



據媒體報道，執政的自民黨已表示願意考慮，將食品消費稅率暫時降至零。此舉出台之際，日本首相高市早苗正計劃最快於下個月舉行大選。



三菱日聯摩根士丹利證券的固定收益策略師表示，下調消費稅可能會因財政紀律減弱而加劇對通脹加速和日圓貶值的擔憂，預計高市早苗將於周一（19日）晚上舉行新聞發布會，並正式宣布打算在周五（23日）解散眾議院。



*高市擬3月20日訪美*



據共同社報道，高市早苗作為日本首相對美國的首次訪問計劃安排在3月20日左右。本月初高市早苗曾表示，已收到美國總統特朗普的邀請，將具體制訂春季訪美計劃。(rc)