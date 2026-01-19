19/01/2026 10:15

【中東戰火】特朗普為加沙倡導的「和平理事會」成形，以色列反對部分內容

《經濟通通訊社19日專訊》美國總統特朗普為加沙倡導的「和平理事會」(Board of Peace)正在成形，阿根廷、加拿大，以及土耳其勢將成為創始成員。不過，以色列罕見地對計劃的部分內容表示反對。



上周六（17日）晚上，以色列總理內塔尼亞胡批評在和平理事會之下設立一個委員會的計劃，稱該計劃沒有與以色列協調。



內塔尼亞胡辦公室發表聲明稱：「關於在和平理事會之下，設立加沙執行委員會(Gaza Executive Board)組成人員的公告並未與以色列協調，且與以色列的政策相悖。總理已指示外交部長就此事與美國國務卿聯絡。」



*各國要獲得永久席位需至少捐款10億美元*



此外，據彭博看到的憲章草案，特朗普政府要求希望在新成立的和平理事會中，獲得永久席位的國家至少捐款10億美元。



草案指出：「每個成員國的任期自本憲章生效之日起不得超過三年，可由主席予以續任。對於在本憲章生效後第一年內向和平理事會捐款超過10億美元的成員國，三年任期限制不適用。」(rc)