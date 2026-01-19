19/01/2026 10:56

【特朗普當政】特朗普以關稅震懾歐洲，為達沃斯之行添緊張色彩

《經濟通通訊社19日專訊》特朗普每次出訪海外，都把自己置於舞台中央。不過，他這次卻刻意讓本周的達沃斯之行變得格外戲劇化。



特朗普透過再次撼動歐盟和北約聯盟的根基，為前往瑞士參加世界經濟論壇奠定基調。此外，他為實現佔有格陵蘭的野心而祭出新一輪關稅，公然踐踏他此前與歐盟和英國達成的協議。



不過，這些關稅未必會真的生效。白宮整個周末都拒絕說明他們將依據何種法律授權實施。國家經濟委員會主任哈塞特周日（18日）表示，他本人尚未被告知有關關稅的法律依據，並將此舉形容為談判策略。



哈塞特表示，特朗普非常擅長談成交易。現在正是大家冷靜下來，拋開口頭紛爭，坐下來看看能否達成對大家都有利的協議的好時機。(rc)