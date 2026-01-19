19/01/2026 15:35

【特朗普當政】格陵蘭緊張局勢加劇，歐洲國防股飆升

《經濟通通訊社19日專訊》2026年伊始，歐洲國防股表現強勁，美國威脅控制格陵蘭，以及與委內瑞拉的緊張局勢，重新點燃國防股的上漲勢頭。



歐洲斯托克航空航天與國防指數本月飆漲近15%。漲幅最大的股票包括瑞典薩博(Saab)，上漲32%；德國萊茵金屬(Rheinmetall)，上漲22%；以及英國BAE系統公司，上漲22%。



Agency Partners分析師Nick Cunningham表示：「過去幾年，國防開支的增加極大地推高股價，現在我們又迎來了大漲。」



自2022年初俄烏衝突爆發以來，該指數已上漲超過三倍，因為投資者紛紛湧入長期以來落後於美國同行的低估值公司。(rc)