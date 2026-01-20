20/01/2026 07:55

《國金頭條》美國迎來新年首個休市日，格陵蘭爭端導致美股期貨顯著下跌

《經濟通通訊社20日專訊》周一（19日）是馬丁路德金紀念日，美股與美債市場迎來元旦後的首次休市。由於美國總統特朗普矢言奪取格陵蘭，並對歐洲發出關稅威脅，引發美歐貿易緊張局勢升級，美國股指期貨明顯下跌。



標普500指數期貨下跌近0.9%，那斯達克100指數期貨下跌1.1%。IG駐巴黎首席市場分析師Alexandre Baradez表示：「市場緊張情緒顯而易見。從信用卡問題到聯儲會獨立性再到關稅爭端，諸多問題層出不窮，我實在看不出股市繼續刷新紀錄的理由。」



避險情緒上升，金價突破每盎司4670美元。紐約尾盤，現貨黃金漲1.63%，報4670.87美元/盎司，創收盤新高，盤中觸及4690.88美元點歷史高位；現貨白銀漲4.66%，報94.3270美元/盎司，盤中觸及94.68美元的歷史高位。



美匯指數升0.043%，至99.0893，美元兌日圓持平，報158.11。歐元兌美元漲0.41%，報1.1646。布蘭特期油下跌0.3%，報63.94美元/桶。(jf)