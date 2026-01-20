直播中 : 開市Good Morning - 美歐就格陵蘭爭端升級
直播中 : 開市Good Morning - 美歐就格陵蘭爭端升級
--
--
(--)
26,606
+18
(+0.07%)
--
--
(--)
--
--
(--)
7.02億
4,113.97
-0.03
(-0.001%)
4,734.46
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
92,799.9900
+169.0000
(0.182%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0768
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9445
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,606
+18
(+0.07%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
7.02億
股票
7.02億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：20/01/2026 09:10
可賣空股票總成交
1,965.21億
主板賣空
272.23億
(13.853%)
更新：19/01/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,113.97
-0.03
(-0.001%)
滬深300
4,734.46
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
92,799.9900
+169.0000
(0.182%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0768
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9445
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陳永陸專訪】恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（12月9日錄影， 繁體字幕）
控糖不一定戒澱粉？四款餐前食物幫助穩定血糖！
Fitness & Wellness 識食Hea住瘦

控糖不一定戒澱粉？四款餐前食物幫助穩定血糖！
夜尿問題(1)|每晚夜尿逾2次要留神，2招溫補腎陽改善方法
醫學通識 嘉‧點健康

夜尿問題(1)|每晚夜尿逾2次要留神，2招溫補腎陽改善方法
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際00388 香港交易所00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ02013 微盟集團00700 騰訊控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：16/01/2026 16:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,669.5500
+4.4700
+0.096%
XAG 白銀現貨
93.7542
-0.0151
-0.016%
更新：20/01/2026 09:05
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處