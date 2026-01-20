20/01/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》白銀上見309？

《政政經經》有報告指美國銀行最近上調白銀價會上見每盎斯309美元。這個報告宣布紙幣通貨將有大難，因為沽空了白銀的投資者將會被夾死。



國際貨幣基金組織於1月19日發布《世界經濟展望報告》更新內容，將2025年中國經濟增長率上調0.2個百分點至5%，同時上調2026年中國經濟增長預期。



該組織在比利時布魯塞爾發布的報告指出，儘管面臨美國主導的貿易擾動與不確定性上升，全球經濟仍展現一定韌性，預計2026年全球經濟增速將維持在3.3%，較去年10月的預測上調0.2個百分點，上修主要源於美國和中國等經濟體表現改善。



中國經濟好，股市應好。



華泰證券認為當前推動一季度市場反彈的核心因素並未發生根本性變化，如金融條件整體偏寬鬆、外資和南向共振回流、盈利預期上修、AH比價下港股性價比再度凸顯等。尤其是考慮到目前市場對港股後續表現尚未形成共識，一季度延續反彈依然可期，建議重點關注港股布局機會。行業上，現階段重點關注AI鏈（半導體、軟件）及創新藥。



天風證券認為港股短期具備估值修復與情緒改善支撐的反彈基礎，但在海外利率維持高位、減息預期受限的背景下，上行彈性與持續性仍受多重因素約束。中期整體判斷維持謹慎樂觀。配置建議，價值為主、成長為輔，優先關注近期走勢相對佔優、估值仍處於相對低位的科技與消費板塊。



*港股估值優勢凸顯*



國金證券認為隨著內地經濟復甦步伐加快，疊加海外主要經濟體貨幣政策轉向寬鬆，港股作為連接中國與全球資本市場的橋樑，估值優勢將進一步凸顯。特別是中國持續深化資本市場改革開放，優化互聯互通機制，將為港股市場注入持續活力。國金證券還預計2026年港股市場流動性將明顯改善，估值修復行情有望延續。



興業證券認為優先推薦互聯網龍頭為代表的中國AI領域領頭羊，認為有望迎來內、外資共振做多。其次，建議關注紅利資產--低利率時代下的戰略性高勝率生息資產，建議關注保險、銀行、能源、物管、公用環保等行業機會。第三，建議關注新消費領域。新消費可關注三條主線：一是以連鎖酒店為主的傳統服務型消費轉型；二是Z世代消費，如潮玩、美護龍頭機會；三是高端消費。



證券商正在AI化，近日中泰證券股份公司與阿里雲達成全棧AI戰略合作，雙方將依託各自在金融與AI雲領域的優勢，加速AI技術在金融場景落地，打造證券行業與人工智能生態深度融合的標桿。



根據協議，中泰證券將攜手阿里雲打造證券行業全棧AI生態，圍繞財富管理、投研投顧和智能風控等場景，打造高質量的智能化應用；同時通過升級數智基礎設施，強化在客戶洞察、資產配置和風險評估等環節的智能決策能力，為投資者提供更精準、個性化的服務。



目前，中泰證券已將阿里千問模型能力融入營銷、代碼助手、財富管理等核心業務流程。未來，作為中泰證券的獨家全棧AI合作夥伴，阿里雲將助力中泰證券在人工智能平台、投融資數字化及資本市場運作等領域的智能化變革。



昨（19日）文提出可買的板塊，有這三則消息，該留意板塊應為：



1. 貴金屬；



2. 中國製造業在中國經濟整體走好下，應有支持；



3. 雲及AI科技板塊。



美國法官判總統的免罪金牌可以被奪，特朗普可以入獄。事件在發展中，值得留意。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。