20/01/2026 09:14

【外圍經濟】日本大選引發債市動盪，40年國債孳息率自2007年來首次觸及4厘

《經濟通通訊社20日專訊》日本40年期國債孳息率周二（20日）上漲5.5個基點，自2007年開始交易以來，首次觸及4厘，並創下逾30年來日本國債最高孳息率。



日本首相高市早苗此前宣布，將於本周五（23日）解散國會，提前於2月8日舉行大選，引發債市緊張情緒。



*日媒：央行關注日圓貶值影響*



此外，日本央行將於周四（22日）召開今年首次貨幣政策決策會議。鑒於日本去年12月下旬剛採取加息措施，預計此次會議將維持現有利率水平。



據NHK報道，考慮到近期日圓匯率疲軟，本次會議將就日圓貶值對經濟運行和物價的影響，以及今後的加息頻率令人關注。央行內部意見認為，如果日圓繼續保持貶值趨勢，所帶動的物價上漲或會對消費造成衝擊。(jf)