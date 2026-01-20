20/01/2026 16:13

【外圍經濟】美銀：對沖操作銳減，全球投資者陷入「極度看漲」狀態

《經濟通通訊社20日專訊》美國銀行周二發布的1月調查報告顯示，全球基金經理的看漲情緒達到2021年7月以來的最高點，市場增長樂觀度大幅攀升，同時現金持倉比例降至3.2%的歷史新低。



本調查涵蓋96名受訪對象，其管理資產規模合計達5750億美元。報告顯示，美國銀行多空指標飆升至9.4的「極度看漲」區間，同時，投資者所持有的股市回調對沖工具規模，降至2018年1月以來的最低水平。



美國銀行的報告指出，淨佔比38%的受訪者預期全球經濟將走強，市場對經濟衰退的擔憂情緒跌至兩年來最低點，「經濟軟著陸」已成為投資者的基準預期。



目前市場流動性水平亦被視為2021年以來的最佳狀態，近半數受訪者表示，未針對股市大幅下跌配置任何對沖工具。(rc)