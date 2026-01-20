20/01/2026 16:43

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2025年10-12月香港失業率3.8%持平

▷ 總就業人數減少2900人至366.7萬人

▷ 運輸及資訊通訊業就業不足率上升

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處公布，2025年10月至12月經季節性調整的失業率為3.8%，符合預期，與9月至11月的數字相同，就業不足率則由2025年9月至11月的1.6%上升至10月至12月的1.7%。與2025年9月至11月比較，在10月至12月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度普遍輕微。就業不足率方面，上升主要見於運輸業和資訊及通訊業。同期，清潔及同類活動業的就業不足率錄得下跌。總就業人數由2025年9月至11月的366.99萬人，下跌至10月至12月的366.7萬人，減少約2900人。同期的總勞動人口亦由381.43萬人下跌至380.52萬人，減少約9100人。失業人數（不經季節性調整）由2025年9月至11月的14.44萬人下跌至10月至12月的 13.82萬人，減少約6200人。同期的就業不足人數則由6.09萬人上升至6.48萬人，增加約3 900人。勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2025年10月至12月經季節性調整的失業率維持在3.8%，與上一個三個月期間相同。就業不足率微升0.1個百分點至1.7%。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌，失業人數亦進一步減少。展望未來，孫玉菡說，香港經濟持續增長，加上本地消費氣氛改善，應有助穩定勞工市場。然而，部分行業的就業情況或會因經營環境的挑戰而繼續受到影響。(bi)