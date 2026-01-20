26,487.51
-76.39
(-0.29%)
26,362
-100
(-0.38%)
低水126
9,094.76
-39.69
(-0.43%)
5,683.44
-66.54
(-1.16%)
2,377.66億
4,113.65
-0.35
(-0.009%)
4,718.88
-15.58
(-0.329%)
14,155.63
-138.42
(-0.968%)
2,672.36
-13.47
(-0.50%)
91,210.1800
-1,420.8100
(-1.534%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9550
恒生指數
26,487.51
-76.39
(-0.29%)
期指(夜)
低水126
26,362
-100
(-0.38%)
國企指數
9,094.76
-39.69
(-0.43%)
科技指數
5,683.44
-66.54
(-1.16%)
大市成交
2,377.66億
股票
2,170.62億
(91.293%)
窩輪
82.20億
(3.457%)
牛熊證
124.84億
(5.250%)
即時更新：20/01/2026 18:00
可賣空股票總成交
2,101.05億
主板賣空
329.52億
(15.684%)
更新：20/01/2026 16:59
上証指數
成交：12,214.86億
4,113.65
-0.35
(-0.009%)
滬深300
4,718.88
-15.58
(-0.329%)
深証成指
14,155.63
-138.42
(-0.968%)
MSCI中國A50
2,672.36
-13.47
(-0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
91,210.1800
-1,420.8100
(-1.534%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9550
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論
新聞
新聞評論
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1170
更新：20/01/2026 18:20:30
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
19/01/2026 21:30
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
19/01/2026 18:00
中國-失業率
公佈值
5.10%
公佈日期
19/01/2026 10:00
