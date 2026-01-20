20/01/2026 19:15

《再戰明天》英國公布CPI，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社20日專訊》英國公布CPI，及美國公布新屋動工等數據，料為周三（21日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，北約各國防長舉行會議（至22日）。周三本港時間3:30pm，歐洲央行總裁拉加德和貝萊德首席執行官Laurence Fink出席世界經濟論壇的一場討論會。



數據方面，周三3:00pm（本港時間．下同），英國公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.4%，年率升幅料由3.2%擴大至3.3%；12月核心消費者物價指數年率升幅料由3.2%擴大至3.3%。5:30pm，英國公布11月房價指數。9:30pm，美國公布12月建築許可；12月新屋動工。11:00pm，美國公布12月成屋待完成銷售，月率料由3.3%逆轉至下滑0.5%；12月領先指標。(wa)