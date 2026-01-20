26,487.51
-76.39
(-0.29%)
26,440
-22
(-0.08%)
低水48
9,094.76
-39.69
(-0.43%)
5,683.44
-66.54
(-1.16%)
2,377.66億
4,113.65
-0.35
(-0.009%)
4,718.88
-15.58
(-0.329%)
14,155.63
-138.42
(-0.968%)
2,672.36
-13.47
(-0.50%)
91,276.4600
-1,354.5300
(-1.462%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9552
恒生指數
26,487.51
-76.39
(-0.29%)
期指(夜)
低水48
26,440
-22
(-0.08%)
國企指數
9,094.76
-39.69
(-0.43%)
科技指數
5,683.44
-66.54
(-1.16%)
大市成交
2,377.66億
股票
2,170.62億
(91.293%)
窩輪
82.20億
(3.457%)
牛熊證
124.84億
(5.250%)
即時更新：20/01/2026 18:00
可賣空股票總成交
2,101.05億
主板賣空
329.52億
(15.684%)
更新：20/01/2026 16:59
上証指數
成交：12,214.86億
4,113.65
-0.35
(-0.009%)
滬深300
4,718.88
-15.58
(-0.329%)
深証成指
14,155.63
-138.42
(-0.968%)
MSCI中國A50
2,672.36
-13.47
(-0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
91,276.4600
-1,354.5300
(-1.462%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9552
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

一場紅色的史詩:Valentino Garavani 辭世，...
Fashion

一場紅色的史詩:Valentino Garavani 辭世，...
胡楓94歲生日|中氣十足表演「拉咪」，兒孫滿堂與圈中200藝...
影視娛樂 娛樂

胡楓94歲生日|中氣十足表演「拉咪」，兒孫滿堂與圈中200藝...
暖心善舉|好爸爸陪5歲女抗癌用盡大假，同事捐350日假期支持
醫學通識 健康解「迷」

暖心善舉|好爸爸陪5歲女抗癌用盡大假，同事捐350日假期支持
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00981 中芯國際00941 中國移動
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
19/01/2026 21:30
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
19/01/2026 18:00
中國-失業率
公佈值
5.10%
公佈日期
19/01/2026 10:00
即將公佈經濟數據
法國-零售銷售(年率)
即將公佈
21/01/2026
前值
0.70%
市場預測
--
英國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
21/01/2026 15:00
前值
-0.20%
市場預測
0.40%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處