20/01/2026 11:33
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息連跌三日報2.76厘
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息連跌三日報2.75923厘，跌1.75基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.85589厘，升1.303基點。
隔夜息報2.00071厘，跌52.37基點；一周拆息跌1.417基點，報2.26988厘，兩周則跌0.048基點，報2.60375厘。長息方面，六個月拆息跌1.97基點，報2.95375厘，一年期則升0.071基點，報3.00637厘。
港元匯價今日在7.7985-7.7965之間上落，最新報7.7973。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.00071厘，跌52.37基點；一周拆息跌1.417基點，報2.26988厘，兩周則跌0.048基點，報2.60375厘。長息方面，六個月拆息跌1.97基點，報2.95375厘，一年期則升0.071基點，報3.00637厘。
港元匯價今日在7.7985-7.7965之間上落，最新報7.7973。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.00071
|-52.37
|一周
|2.26988
|-1.417
|兩周
|2.60375
|-0.048
|一個月
|2.75923
|-1.75
|兩個月
|2.82262
|+0.405
|三個月
|2.85589
|+1.303
|六個月
|2.95375
|-1.97
|一年
|3.00637
|+0.071
資料來源：香港銀行公會