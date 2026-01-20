20/01/2026 11:15

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德2025年12月調整策略，分散配置至美國以外價值股

▷ 維持美股適度超配，黃金及石油列為避險配置

▷ 對美債持審慎態度，看好歐債及歐元前景 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》施羅德投資多元資產投資團隊指，從周期的角度看，宏觀經濟環境依然溫和。美國財政刺激措施持續，且在當地失業率維持低位的背景下，利率正逐步下降。雖然正密切觀察美國勞動力市場會否轉弱，但目前「低裁員、低招聘」的平衡狀態仍然持續，美國經濟衰退風險不大。*分散調配至美國以外價值股，對美債審慎較看好歐債*目前的關鍵挑戰在於股市估值偏高。因此，施羅德投資於2025年12月決定調整策略，將長期超配(Overweight)MSCI世界指數的倉位，分散調配至美國以外的價值股。此舉可保持對美股的適度超配的同時管理風險。債市方面，美國債券估值仍然欠吸引力。前端收益率曲線已反映了大幅降息的預期，且通脹預期極為平淡，這與其他主要債市（各央行降息周期接近尾聲）的趨勢形成對比。談及信貸市場，對美債持審慎態度，但較為看好歐債，因此對整體信貸資產持中性看法。*黃金是極佳分散風險工具，對油價轉趨看好*儘管近期市場波動，對黃金的正面看法維持不變。在政策不確定性、財政脆弱，以及投資者對美債與美元長期地位存疑的環境下，黃金是極佳的分散風險工具。此外，亦對油價轉趨看好。總括而言，周期性風險目前尚算受控，但結構性隱憂－－尤其是人工智能(AI)循環交易及市場集中度問題正開始浮現。現階段，透過配置環球價值股、長倉(Long)黃金與石油，以及減配(Underweight)長存續期(Duration)債券與美元，來平衡對整體股市的樂觀看法。*維持看好整體股市，對政府債券維持負面看法*整體股市方面，宏觀經濟條件理想、企業盈利增長動能持續配合廣泛的財政刺激措施，維持看好股市。美國方面，當地財政刺激措施與減息預期支撐美股市場表現，同時失業率低企，經濟衰退風險有限。鑑於美股部分板塊估值過高，已將投資分散至環球價值股。政府債券的吸引力有限，並對其維持負面看法。美國國債市場目前已反映相當大幅度的減息預期，但在當地經濟增長仍具韌性、通脹壓力持續偏高的情況下，這顯得過早。預期隨著市場重新調整並反映較不鴿派的減息政策路徑，債息將會逐步上升。*能源及工業金屬前景改善，看好歐元前景*由於能源及工業金屬前景改善，轉為看好大宗商品。能源板塊已調升至「看好」評級，主因是需求穩定但新增供應極少，政策亦給予支持，預期後市偏向上行。黃金仍是首選的避險工具，各國央行及中國消費需求依然強勁，聯儲局減息預期亦為金價提供助力。工業金屬方面，供應中斷跡象支持價格上揚，加上預計中國將推出更具體的政策支持，市場供應偏緊的情況料將在今年持續。貨幣策略方面，看好歐元前景，其流動性擴張及貨幣政策分歧（歐洲央行或暫停減息）為歐元提供支撐。此外，若德國財政刺激方案明朗化，將進一步利好2026年歐元走勢。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。