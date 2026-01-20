20/01/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升45點子，兩連升報7.0006，續創逾兩年半高
《經濟通通訊社20日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0006，較上個交易日升45點子，兩連升，續創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱430點，上個交易日報7.0051。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0006
|-45.00
|1歐元/人民幣
|8.1186
|+89.00
|100日圓/人民幣
|4.4087
|-194.00
|1港元/人民幣
|0.8978
|-5.30
|1英鎊/人民幣
|9.3527
|+82.00
|1澳元/人民幣
|4.6740
|+103.00
|1紐元/人民幣
|4.0315
|+176.00
|1新加坡/人民幣
|5.4279
|+35.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7380
|-21.00
|1加元/人民幣
|5.0219
|+39.00
|1人民幣/林吉特
|0.5802
|+5.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1372
|-511.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3491
|-25.00
|1人民幣/韓元
|211.6400
|+25.00