26,484.98
-78.92
(-0.30%)
26,505
-83
(-0.31%)
高水20
9,092.12
-42.33
(-0.46%)
5,694.46
-55.52
(-0.97%)
925.96億
4,100.74
-13.26
(-0.322%)
4,710.54
-23.92
(-0.505%)
14,123.80
-170.25
(-1.191%)
2,669.49
-16.34
(-0.61%)
92,592.8200
-38.1700
(-0.041%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0949
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9453
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.52%
1個月
2.78%
3個月
2.84%
更新：19/01/2026 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6116
更新：20/01/2026 10:40:29
最新
