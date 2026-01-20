26,487.51
-76.39
(-0.29%)
26,362
-100
(-0.38%)
低水126
9,094.76
-39.69
(-0.43%)
5,683.44
-66.54
(-1.16%)
2,377.66億
4,113.65
-0.35
(-0.009%)
4,718.88
-15.58
(-0.329%)
14,155.63
-138.42
(-0.968%)
2,672.36
-13.47
(-0.50%)
91,229.3100
-1,401.6800
(-1.513%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9550
恒生指數
26,487.51
-76.39
(-0.29%)
期指(夜)
低水126
26,362
-100
(-0.38%)
國企指數
9,094.76
-39.69
(-0.43%)
科技指數
5,683.44
-66.54
(-1.16%)
大市成交
2,377.66億
股票
2,170.62億
(91.293%)
窩輪
82.20億
(3.457%)
牛熊證
124.84億
(5.250%)
即時更新：20/01/2026 18:00
可賣空股票總成交
2,101.05億
主板賣空
329.52億
(15.684%)
更新：20/01/2026 16:59
上証指數
成交：12,214.86億
4,113.65
-0.35
(-0.009%)
滬深300
4,718.88
-15.58
(-0.329%)
深証成指
14,155.63
-138.42
(-0.968%)
MSCI中國A50
2,672.36
-13.47
(-0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
91,229.3100
-1,401.6800
(-1.513%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9550
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
二月
紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠 紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠 "JACE WORLD" 紅館演唱會 2026
推介度：
18/02/2026 - 19/02/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股09992 泡泡瑪特00981 中芯國際00941 中國移動01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
19/01/2026 21:30
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
19/01/2026 18:00
中國-失業率
公佈值
5.10%
公佈日期
19/01/2026 10:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：16/01/2026 15:47
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
91,229.31
-1,401.68
-1.513%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,102.8400
-86.7200
-2.719%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3080
-0.0140
-4.348%
更新：20/01/2026 18:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處