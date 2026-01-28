20/01/2026 15:46

【ＡＩ】優刻得發布並開源外賣比價智能體OrderWise

《經濟通通訊社20日專訊》雲計算服務商優刻得(滬:688158)今日發布並開源外賣比價智能體OrderWise Agent，專注於多平台並行比價和結構化價格提取。作為開源項目，OrderWise Agent的所有代碼和技術方案均向開發者社區開放，支持自由使用、修改和二次開發。



OrderWise Agent提供兩種運行模式，Listener模式面向企業級生產環境，支持持續運行和高並發處理；MCP模式面向個人用戶和快速集成，採用輕量級設計，開發者通過MCP協議調用compare_prices工具，即可實現同步調用和即時響應。



據介紹，優刻得將持續在Mobile Agent技術領域投入研發，支持接入更多GUI智能體基礎模型，支持更多外賣和網購平台，進一步優化並行執行效率，完善MCP標準化接口生態，並加強與優刻得AI產品矩陣的深度集成。(wn)