20/01/2026 16:06

【ＡＩ】百度文心助手月活用戶數突破2億，接入京東等外部MCP工具

《經濟通通訊社20日專訊》百度(09888)旗下文心助手月活用戶數已突破2億，與豆包、千問形成國內三大億級AI入口。文心助手是百度APP推出的AI智能助手，依托文心大模型和百度獵戶座AI引擎，實現了搜索與AI的深度重構。



據介紹，該AI助手具備強大的深度思考與長期記憶能力，能結合交互上下文，提供極具個性化的精準回應與推薦，並能深度思考和主動推薦；此外，它具備多模態全能交互功能，支持視頻通話、AI創作、拍照問答、打電話、拍題答疑等多項AI服務。同時，文心助手支持MCP（AI模型對接外部資料的標準協定）服務工具調用，實現從「提供信息」到「交付服務」。目前不僅接入了百度地圖、百度健康等百度生態服務，而且鏈接了京東、美團、盈米基金等頭部合作夥伴MCP服務，全面覆蓋電商、健康等多個領域。(ry)