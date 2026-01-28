20/01/2026 13:52

【ＡＩ】阿里雲PolarDB開發者大會召開，發布AI數據湖庫等多項新品

《經濟通通訊社20日專訊》2026阿里雲PolarDB開發者大會今日在上海召開。阿里雲旗下雲原生數據庫PolarDB正式發布系列全新產品能力，包括AI數據湖庫(Lakebase)、模型算子化以及面向Agent應用開發的托管能力等。



作為PolarDB的核心組件，AI數據湖庫解決方案專為實現「湖庫一體」架構而設計，通過統一存儲與高效分析能力，無縫融合數據湖的靈活性與數據倉庫的高性能，為企業構建智能數據管理平台提供核心支撐。



與此同時，阿里雲PolarDB首次闡釋了「AI就緒數據庫」的四大核心支柱，包括多模態AI數據湖庫、高效融合搜索能力、模型算子化服務以及面向Agent應用開發的後端服務。目前，阿里雲PolarDB海內外用戶規模已超2萬，部署規模超300萬核，覆蓋全球86個可用區。(jq)