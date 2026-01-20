20/01/2026 09:40

【聚焦人幣】中間價續創逾兩年半高，人幣即期開市升37點子，報6.9599

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0006，較上個交易日升45點子，兩連升，續創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱430點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開37點子，報6.9599，上個交易日即期匯率收盤報6.9636。



隔夜美元震盪小跌，特朗普對歐洲發出新的關稅威脅引發市場不安，各方對歐美最新的關稅威脅保持關注，若局勢升級，美元可能轉為上升。



中間價已逼近7元關口，監管允許人民幣中間價小升同時也加大了對單邊預期的過濾力度，避免單邊預期持續累積。市場人士稱，中間價若升破7元關口，可能引發更多的關注，春節前即期有望保持偏升走勢，不過從期權風險逆轉看，市場也並非單邊看升人民幣。



中金公司研報指出，近期人民幣匯率加速走強，結匯需求在12月季節性加快可能是近期人民幣匯率走強的一個重要原因。年底企業資金需求增加，導致結匯資金有比較強的季節性，在12月和1月通常加快。2013-2024年平均來說，12月和1月人民幣兌美元匯率中間價分別升值0.5%、0.8%，升值概率為75%、67%。貿易視角之外，中金認為評估匯率更要關注金融周期視角。(jq)