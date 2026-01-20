20/01/2026 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升33點子，五連升報6.9603，續創逾兩年半高

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9603，較上個交易日4時30分收盤價升33點子，五連升，續創2023年5月15日以來逾兩年半新高，全日在6.9570至6.9628之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升47點子，報6.9527。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0006，較上個交易日升45點子，兩連升，續創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱430點。



市場人士稱，春節前市場供需主導，估計短期人民幣穩中偏升走勢將延續。但美元/人民幣風險逆轉也穩步回升，似乎市場在修正升值預期，跨年後購匯需求也會出來，後續市場供需或趨於均衡。



招商銀行金融市場部最新觀點指出，近期美元指數在地緣變局不明、美聯儲獨立性問題反復、日本政局變動及匯率干預風險共存等主題的頻繁切換中維持震盪行情，歐元和日圓也受波及。相較而言，人民幣匯率仍穩中有進。(jq)