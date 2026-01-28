20/01/2026 09:43

【ＡＩ】英偉達H200芯片傳被拒入華，中國客戶紛紛取消訂單

《經濟通通訊社20日專訊》據英國《金融時報》上周五（16日）引述知情人士報道，在中國海關官員阻止英偉達H200芯片入境後，H200的零部件供應商已暫停生產。另有內媒今日引述美國媒體最新報道指，一家英偉達AI服務器的中國銷售商表示，許多當地客戶已經取消了H200的訂單。報道還稱，他們期待使用更先進的B200和B300，儘管這些芯片被美國禁止出口到中國，但總有一些灰色渠道。



報導又指，H200的印刷電路板等關鍵組件的製造商已暫停生產。供應商稱，就印刷電路板而言，它們是專門為H200芯片設計的，不能用於其他產品。



此前英國《金融時報》的報道指，英偉達(US.NVDA)原預計中國客戶的訂單將超過100萬顆，供應商已全天加班生產，為最快3月發貨做準備。然而，H200運抵香港後，中國海關官員上周二（13日）召集深圳的物流公司，通知他們不得提交H200的報關申請，讓英偉達措手不及。(sl)