《股壇解碼－戴名》特朗普未雨籌謀；安踏體育孤注一擲

《股壇解碼》美國第二大銀行美國銀行上季業績優於市場預期，主要受惠於淨利息收入(NII)增長近一成，加上金融市場波動加劇帶動交易營收；相反，花旗銀行因出售俄羅斯業務衍生虧損，導致盈利倒退超過一成；而富國銀行因精簡人手，以致非經常性支出拖累整體盈利表現。



高級百貨沙克斯第五大道母公司沙克斯全球，上周二（13日）在美國德州依《破產法》第11章申請破產，成為疫情以來規模最大的零售業破產案之一。該公司在提交文件中估計，資產負債規模高達10億至100億美元之間，並強調旗下門市目前仍維持營運，消息震撼整個高端時尚產業。



特朗普上周一（12日）透過社交媒體表示，微軟將宣布措施以確保在因應人工智能(AI)需求而興建更多資料中心的同時，美國民眾不會面臨電力費用上漲。他強調政府正要求主要科技公司對美國人民作出承諾，並預告未來將有更多消息公布。



金融業獲利分化，零售業受破產衝擊，政府和科技業在AI基礎建設上的合作將成為美國經濟與產業的重要焦點，特朗普最近一連串行動旨在為中期選舉鋪路。



*富者愈富*



擁有卡地亞品牌的瑞士歷峰集團(Richemont)，上季銷售額創歷史新高，假期購物旺季帶動名表與珠寶需求，當中以美國和中東消費者的表現最為強勁。集團公布第三季以固定匯率計算的銷售額按年增11%，大幅優於市場預期的7.5%，其中珠寶部分更增長14%，同樣出乎市場預期。



另一方面，國際金屬市場持續強勢，黃金、白銀、銅和錫齊創價格新高，銀價突破每盎司90美元，倫敦錫價更升穿每噸5萬美元，金價亦漲至每盎司4600美元樓上，投資者正在豪賭美國聯儲局會進一步降息。地緣政治升溫和中國經濟回暖將推動金屬牛市延續一段時間，中國投資者大量湧入亦同時助長行情。



至於科技領域方面，英偉達CEO黃仁勳去年訪台時坦言正向台積電爭取更多晶片產能，另外除英偉達外，博通也多次提出需求，可惜台積電已明確表明短期難以滿足市場需求，即使亞利桑那州新廠擴建在即，新產線仍需數年才能完全投入量產，晶片供應緊張問題短期內難以解決。



整體而言，全球奢侈品銷售強勁，金屬市場狂升，半導體供不應求，都是投資者值得留意的地方。



*歸根究柢*



上海與廣州大宗商品期貨交易所依監管要求，通知本地經紀公司須將客戶伺服器遷出交易所數據中心，相關措施對高頻交易機構影響最大。上海期貨交易所要求相關設備在下月底前撤離，其餘客戶則需於4月30日前完成，此舉不僅波及中國本土高頻交易投資者之外，同時也牽連多家外資公司。



另一方面，中國最大雲端服務商阿里雲旗下AI助手千問，上線僅僅兩個月，C端月活躍用戶數已突破1億。阿里雲於15日發布新品並提出AI辦事時代概念，強調千問正從單純問答工具轉型為能執行具體任務的智慧代理。阿里雲智能集團高層劉偉光表示，集團目標是在2026年拿下中國AI雲市場增量的八成。此戰略轉向凸顯阿里雲在AI與雲端市場正積極擴張，這與監管環境下金融市場的調整形成鮮明對比，反映中國在科技和金融領域的雙重變革。



*疲不能興*



恒指即月期權認沽比例微升至55:45，牛熊證街貨比例66:34，大戶果然在27100點附近先殺熊再回調，維持恒指在1月先高後低的預測，留意今月恒指低位應該還沒出現，投資者暫時不宜過分進取。



政府統計處剛公布2025年11月對外商品貿易貨量和價格統計數字，與2024年11月比較，香港的商品整體出口貨量和進口貨量分別上升15.4%和15.1%，以2025年首11個月和2024年同期比較，香港的商品整體出口貨量和進口貨量分別上升12.0%和11.6%，當中或多或少充滿著季節性因素，距離經濟復甦之路仍然遙遙無期。



*股票簡評*



安踏體育(02020)主要於中國從事製造及銷售品牌體育用品，以及分銷國際品牌產品，包括鞋類、服裝及配飾，集團透過多元化的品牌組合，包括安踏、Fila、Descente、Kolon Sports、Maia Active和Jack Wolfskin等，嘗試開拓大眾和高端體育用品市場，有點高低通吃的感覺。



同時，安踏亦是Amer Sports的最大股東。Amer Sports是一個全球標誌性體育和戶外品牌集團，旗下品牌包括Arc'teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic等。當初集團收購Amer Sports時有點冒險，Amer Sports的強項在戶外運動，和安踏的主業雖沒有衝突，但也沒有互補的地方，惟事實證明在經濟市道不好、集團主業增長乏力的情況下，Amer Sports的盈利貢獻功不可沒，但當初以溢價收購要待何時回本是關鍵所在。



集團最近積極參與收購Puma的洽談，Puma近幾年可說是出盡板斧也未能力挽狂瀾，高價簽入Rose後業績未有突破性增長，安踏現在去接手這個燙手山芋並不是合適時候，而且更要以高溢價收購，慎防偷雞不成。投資者還是宜沽貨離場再候低吸納，支持位在66元附近。《資深市場人士 戴名》



