26,591.54
+27.64
(+0.10%)
26,608
+20
(+0.08%)
高水16
9,129.64
-4.81
(-0.05%)
5,716.55
-33.43
(-0.58%)
1,555.14億
4,109.32
-4.68
(-0.114%)
4,718.89
-15.57
(-0.329%)
14,149.62
-144.43
(-1.010%)
2,676.00
-9.83
(-0.37%)
91,630.0000
-1,000.9900
(-1.081%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1167
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9467
易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

明星健康|40歲人父男神暴瘦臉頰凹陷，體態2變化疑健康亮紅燈
醫學通識 健康解「迷」

明星健康|40歲人父男神暴瘦臉頰凹陷，體態2變化疑健康亮紅燈
劇集《夜班經理》:倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
Fashion The Dapper Style

劇集《夜班經理》:倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.00%
1個月
2.76%
3個月
2.86%
更新：20/01/2026 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,705.8100
+40.7300
+0.873%
XAG 白銀現貨
94.5002
+0.7309
+0.779%
更新：20/01/2026 13:45
最新
人氣
