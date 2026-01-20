直播中 : 開市Good Morning - 美歐就格陵蘭爭端升級
直播中 : 開市Good Morning - 美歐就格陵蘭爭端升級
--
--
(--)
26,607
+19
(+0.07%)
--
--
(--)
--
--
(--)
7.02億
4,113.97
-0.03
(-0.001%)
4,734.46
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
92,600.0000
-30.9900
(-0.033%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0768
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9445
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,607
+19
(+0.07%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
7.02億
股票
7.02億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：20/01/2026 09:11
可賣空股票總成交
1,965.21億
主板賣空
272.23億
(13.853%)
更新：19/01/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,113.97
-0.03
(-0.001%)
滬深300
4,734.46
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
92,600.0000
-30.9900
(-0.033%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0768
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9445
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
即市人氣股
00981 中芯國際00388 香港交易所00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ02013 微盟集團00700 騰訊控股
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,600.00
-30.99
-0.033%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,181.6700
-7.8900
-0.247%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3150
-0.0070
-2.174%
更新：20/01/2026 09:10
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
德國-生產者物價指數(月率)
即將公佈
20/01/2026 15:00
前值
0.00%
市場預測
-0.10%
德國-生產者物價指數(年率)
即將公佈
20/01/2026 15:00
前值
-2.30%
市場預測
-2.40%
