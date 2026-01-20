20/01/2026 08:28

【關稅戰】美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美國國內承擔

《經濟通通訊社20日專訊》雖然美國總統特朗普稱，關稅成本由外國承擔，但德國智庫研究發現，他對進口商品加徵的關稅，幾乎完全由美國進口商、其國內客戶，並最終由美國消費者承擔。



德國基爾世界經濟研究所周一（19日）發布報告指出，特朗普關稅中只有約4%由外國企業承擔；其餘96%「幾乎完全」被轉嫁給美國買家。



*美國企業和家庭被抽走2000億美元*



報告表示：「外國出口商並未因美國提高關稅而顯著下調價格。海關收入增加2000億美元，意味著從美國企業和家庭抽走了2000億美元。」



研究發現，美國買家不是自行消化關稅，就是要提高售價。製造商和零售商隨後也面臨抉擇，將更高成本繼續向下游轉嫁，或接受利潤率的收緊。



基爾研究所研究人員稱：「關稅運作的方式並非對外國生產者徵稅，而是對美國民眾徵收的一種消費稅。」(rc)