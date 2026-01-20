20/01/2026 10:01

【關稅戰】德國擬對美國進一步加徵關稅採取反制措施

《經濟通通訊社20日專訊》德國政府發言人周一（19日）表示，德國決心以有效的反制措施應對美國進一步加徵關稅，並警告美國總統特朗普。關稅威脅是不可接受的，有可能使貿易衝突升級。



發言人表示：「我們決心採取有效的反制措施，包括報復性關稅。如果有必要，我們還將準備進一步的經濟政策措施，最早將於2月採取。歐盟成員國對此已達成廣泛共識。重要的是，歐盟現在要在這個問題上統一戰線。」



*德國在美國投資減少45%*



此外，根據德國聯邦銀行提供的數據，在2025年2月至11月期間，德國企業在美國投資約102億歐元（111億美元），低於去年同期的近190億歐元，降幅約45%。



德國對美國的出口也在減弱，2025年2月至10月期間的出貨量與去年同期相比下降8.6%。(rc)