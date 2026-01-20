20/01/2026 10:01

【關稅戰】德銀：歐洲持有8萬億美元美國債券和股票，關稅威脅下資本恐武器化

《經濟通通訊社20日專訊》德意志銀行策略師George Saravelos表示，美國總統特朗普因格陵蘭問題，向歐洲多國政府發出關稅威脅，歐洲有削減美國資產持股的可能性，將對歐元形成支撐。



Saravelos表示，歐洲是美國最大的出借方，歐洲各國合計持有8萬億美元的美國債券和股票，幾乎是世界其他地區總和的兩倍。「在西方聯盟的地緣經濟穩定性，正遭遇根本性動搖的環境下，並不是很清楚歐洲方面為何還會願意，和過去一樣繼續扮演這樣的角色。過去幾天的事態發展，可能進一步鼓勵美元資產的再平衡。」



他認為特朗普因格陵蘭問題對歐洲國家徵收新關稅，也可能成為推動歐洲增強政治凝聚力的催化劑。這也意味著，本周歐元兌美元若遭受負面衝擊，可能只會是短暫。未來幾天的關鍵是歐盟會否使用反脅迫工具。他認為真正會對市場造成最大衝擊的，將是資本的武器化，而非貿易流本身。(rc)