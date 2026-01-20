26,552.12
-11.78
(-0.04%)
26,574
-14
(-0.05%)
高水22
9,123.18
-11.27
(-0.12%)
5,711.96
-38.02
(-0.66%)
1,298.45億
4,101.62
-12.38
(-0.301%)
4,712.18
-22.28
(-0.471%)
14,119.95
-174.10
(-1.218%)
2,669.03
-16.80
(-0.63%)
92,403.5400
-227.4500
(-0.246%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1058
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9485
恒生指數
26,552.12
-11.78
(-0.04%)
期指
高水22
26,574
-14
(-0.05%)
國企指數
9,123.18
-11.27
(-0.12%)
科技指數
5,711.96
-38.02
(-0.66%)
大市成交
1,298.45億
股票
1,117.67億
(86.078%)
窩輪
67.16億
(5.173%)
牛熊證
113.61億
(8.750%)
即時更新：20/01/2026 12:15
可賣空股票總成交
1,965.21億
主板賣空
272.23億
(13.853%)
更新：19/01/2026 16:59
上証指數
成交：8,028.02億
4,101.62
-12.38
(-0.301%)
滬深300
4,712.18
-22.28
(-0.471%)
深証成指
14,119.95
-174.10
(-1.218%)
MSCI中國A50
2,669.03
-16.80
(-0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
92,403.5400
-227.4500
(-0.246%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1058
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9485
24
十二月
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型 東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型
親子活動
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 B...
推介度：
24/12/2025 - 31/01/2026
13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
