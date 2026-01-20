20/01/2026 10:57

【外圍經濟】印尼盾兌美元匯價跌至歷史新低

《經濟通通訊社20日專訊》印尼盾兌美元匯價周二（20日）跌至歷史新低，市場對央行獨立性再現疑慮，疊加財政狀況持續受壓，令貨幣走勢進一步承壓。



印尼盾一度下挫0.3%，跌至每美元16986，刷新今年4月創下的紀錄。市場焦點轉向印尼央行，央行在周一（19日）晚間發聲明，重申維護匯率及金融體系穩定的決心。



總統普拉博沃周一提名其姪子出任央行副行長，引發投資者對央行獨立性受損的憂慮。去年，印尼央行曾同意分擔部分政府優先項目債務成本，議會亦正討論有關修訂央行法例，令市場戒心加劇。



同時，外界關注印尼能否繼續遵守自上世紀九十年代，亞洲金融危機後訂立的財政赤字上限。去年的財赤已逼近法定上限，加上本地經濟增長放緩，或促使央行重啟寬鬆政策以支持經濟，進一步加大印尼盾壓力。



市場關注印尼央行周三（21日）將公布本年度首個政策利率，分析師預期本次會議將維持利率不變。(rc)