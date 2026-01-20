20/01/2026 11:13

【特朗普當政】特朗普：不獲挪威授予諾貝爾和平獎，不再有義務只考慮和平

《經濟通通訊社20日專訊》美國總統特朗普去信挪威首相斯特勒，表示鑑於挪威決定不向他授予諾貝爾和平獎，表彰他阻止了8場戰爭，他不再覺得有純思考和平的義務，現在可以考慮對美國來說甚麼是有利和恰當。



特朗普又說，自北約成立以來，美國為北約所作的貢獻比任何國家都多，現在北約亦應為美國做些事情。除非美國完全掌控格陵蘭，否則世界將不會安全。



美國財長貝森特在訪問中談及格陵蘭問題時表示，如果格陵蘭遭他國攻擊，美國將被捲入衝突，而將格陵蘭納入美國版圖，是避免衝突的最佳途徑。他堅信歐洲領導人終將明白，他們需要接受美國的保護，而美國接管格陵蘭，對格陵蘭、歐洲及美國都最有利。(rc)