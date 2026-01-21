4,734.29
+15.41
(+0.327%)
14,231.47
+75.84
(+0.536%)
89,000.9800
+573.3200
(0.648%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
21/01/2026 09:06
歐元兌美元報1.1725，德國1月經濟景氣指數升至59.6勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.600
|98.641
|-0.041
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.10/14
|158.16/20
|158.14/18
|歐元/美元
|1.1723/27
|1.1719/23
|1.1724/28
|英鎊/美元
|1.3439/43
|1.3436/40
|1.3439/43
|美元/瑞郎
|0.7897/01
|0.7901/05
|0.7897/01
|美元/加元
|1.3832/36
|1.3834/38
|1.3836/84
|澳元/美元
|0.6731/35
|0.6731/35
|0.6735/39
|紐元/美元
|0.5823/27
|0.5823/27
|0.5831/35
|美元/人民幣
|6.9599/03
|6.9601/05
|6.9610/14
|美元/港元
|7.7983/87
|7.7987/91
|7.7988/92
上述報價只供參考用