21/01/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》何時減息？

《政政經經》市場普遍盼望阿爺會減息，但1月減LPR的概率不大，央行早已發了「定心丸」。



在1月5日至6日召開的2026年中國人民銀行工作會議上，會議強調，2026年將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，靈活高效運用降準、減息等多種工具，保持流動性合理充裕，維持社會融資條件相對寬鬆，推動社會綜合融資成本低位運行。



主要措施包括：下調政策利率、優化結構性貨幣政策工具利率，以及降低個人住房公積金貸款利率等。



央行副行長鄒瀾在此前已經明確表示，今年降準減息還有一定空間。



從政策利率看，外部約束方面，目前人民幣匯率比較穩定，美元處於減息通道，總體看匯率不構成很強的約束；內部約束方面，2025年以來銀行淨息差已出現企穩跡象，連續兩個季度保持在1.42厘，2026年還有規模較大的三年期及五年期等長期存款到期重定價，央行也下調了各項再貸款利率，這些都有助於降低銀行付息成本、穩定淨息差，為降息創造一定空間。



東方金誠首席宏觀分析師王青指出，考慮到此前降準過程中，存款準備金已降至5%的金融機構未實施降準，可以基本判斷當前存款準備金率的「隱性下限」在5%左右。這意味著還有1.3個百分點左右的降準空間。



更重要的是，近年來央行已啟用公開市場國債買賣操作，這一政策工具能夠替代降準，向銀行體系注入長期流動性。這樣來看，2026年貨幣政策數量型寬鬆不會受降準空間制約。



機構普遍預測，寬鬆窗口更可能延後至2和3月。



一方面，1月底四季度GDP、12月經濟數據公布後，政策可根據經濟基本面精準發力；另一方面，春節後信貸「開門紅」節奏放緩，銀行息差壓力邊際緩解，更適合啟動LPR下調。



在這個等阿爺減息刺激期間，港股的活躍度或會減退，但券商仍認為港股向上之勢仍在。



東吳證券認為港股仍在震盪向上的大趨勢中，但短期市場仍面臨考驗。展望後市，市場對國內基本面共識強烈，但對海外因素分歧較多。一方面，海外投資者對美股AI科技財報仍持觀察態度，選擇在美股防禦和順周期方向做輪動。如果美股AI科技回調，港股AI科技股也會受到影響。



此外，海外市場普遍下調了美聯儲局減息預期，而今年留給美聯儲局減息的窗口並不多，宏觀寬鬆的脈衝效應還在路上。



華夏基金認為港股市場對公司盈利和宏觀經濟的敏感度極高。如果接下來發布的月度、季度經濟數據，能連續超預期，那麼市場的預期就會被大幅修正。這種基本面的「驚喜」，往往能同時點燃A股和港股，而港股因為之前跌得多、預期低，其反彈的彈性可能反而會更大。



*券商認為港股上行趨勢未改*



天風證券認為綜合來看，港股短期具備估值修復與情緒改善支撐的反彈基礎，但在海外利率維持高位、減息預期受限的背景下，上行彈性與持續性仍受多重因素約束。中期整體判斷維持謹慎樂觀。配置建議，價值為主、成長為輔，優先關注近期走勢相對佔優、估值仍處於相對低位的科技與消費板塊。



華西證券認為「AI+」邏輯催化促港股估值優化，消費格局變化下各行業新龍頭地位趨穩，積極擁抱互聯網及科技及新興消費兩條主線。相關受益標的包括：



1. 互聯網及科技行業，積極擁抱AI、資本開支增加企業；



2. 內需消費等。



筆者年初有文，在2026丙午年，赤馬紅羊，港股走勢可能呈個M字。3月和9月會是個高點，是否如此，走著瞧。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。