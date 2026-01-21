直播中 : 開市Good Morning - 地緣政治風險升溫 港股能否獨善其身？
恒生指數
26,473.18
-14.33
(-0.05%)
期指
高水16
26,489
+27
(+0.10%)
國企指數
9,087.08
-7.68
(-0.08%)
科技指數
5,688.09
+4.65
(+0.08%)
大市成交
398.27億
股票
367.41億
(92.253%)
窩輪
4.53億
(1.137%)
牛熊證
26.33億
(6.610%)
可賣空股票總成交
2,101.05億
主板賣空
329.52億
(15.684%)
更新：20/01/2026 16:59
上証指數
成交：2,583.80億
4,121.16
+7.51
(+0.183%)
滬深300
4,735.55
+16.67
(+0.353%)
深証成指
14,235.42
+79.79
(+0.564%)
MSCI中國A50
2,690.57
+18.21
(+0.68%)
比特幣
資料由Binance提供
88,984.7200
+557.0600
(0.630%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9441
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
英國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
21/01/2026 15:00
前值
-0.20%
市場預測
0.40%
英國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
21/01/2026 15:00
前值
3.20%
市場預測
3.30%
