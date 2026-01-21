21/01/2026 08:05

【侵吞格陵蘭】特朗普重申：奪取格陵蘭「絕無回頭路」，不排除動武

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普周二(20日)進一步升級其北極戰略，明確表示將格陵蘭島納入美國版圖的目標「絕無回頭路」，更拒絕排除動用武力奪取該島的可能性。



特朗普周二在社交媒體發文，重申從北約盟友丹麥手中取得格陵蘭主權，對美國國家安全及全球戰略部署至關重要。他在帖文中強調，美方對此志在必得，並形容該計劃已進入「不可逆轉」的階段。



為迫使歐洲盟友就範，特朗普威脅向阻撓收購計劃的8個歐洲國家徵收10%懲罰性關稅，令跨大西洋貿易戰陰霾再度籠罩市場。



此前一日，特朗普在接受訪問時，被問及若外交途徑失敗是否會採取軍事行動，他回應指「無可奉告」，並補充稱「不排除任何選項」。此番言論被市場解讀為華府在委內瑞拉軍事行動取得成果後，外交政策立場轉趨強硬的訊號。(kk)