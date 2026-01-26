21/01/2026 10:42

【關稅戰】特朗普關稅案未有裁決，下次發布期料為2月20日

《經濟通通訊社21日專訊》美國最高法院於周二（20日）的例行發布日中，未就總統特朗普引援《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收關稅的合法性作出裁決。



市場原預期法院可能在周二釐清這場涉及逾1300億美元關稅的法律爭議，惟結果落空。隨著最高法院即將進入為期四周的休庭期，外界預料最快要到2月20日才會有進一步消息。



本案判決將對美國財政及企業界產生深遠影響。若最高法院最終維持下級法院裁決，判定特朗普政府敗訴，這意味著華府過去數年徵收的相關關稅可能被視為非法，理論上將為企業打開申索大門，涉及潛在退稅金額高達1300億美元。



然而，美國貿易談判代表格里爾周一（19日）透露，即使最高法院裁定現行關稅違憲，行政當局已準備好一套替代方案，將會立即以其他法律機制重新實施關稅，暗示貿易保護壁壘不會因此消失。(kk)