21/01/2026 13:34

【國際要聞】日本前首相安倍遇刺案宣判，被告山上徹也被判終身監禁

《經濟通通訊社21日專訊》日本前首相安倍晉三遇刺身亡案，奈良地方法院周三（21日）判處被告山上徹也終身監禁。



安倍晉三2022年7月在奈良市進行參院選舉助選時，被前海上自衛隊員山上徹也近距離槍殺。山上在法庭承認殺人控罪，檢方指「這是戰後史無前例的犯罪」。辯方稱被告是宗教虐待受害者，「即最重徒刑應在20年以內」。



據辯方透露，被告的母親成為世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）的信徒後，進行了總額達1億日圓的巨額捐款，導致家庭陷入貧困。被告自身與家人的人生被徹底打亂，因此對教團的復仇心理非常強烈。(jf)