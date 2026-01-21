21/01/2026 13:53

【特朗普當政】特朗普暗示和平委員會取代聯合國，自己任終身主席

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普在啟程前往達沃斯前暗示，他提議的和平委員會有可能取代缺乏效率的聯合國。外電引述匿名美國官員表示，特朗普將擔任委員會終身主席，在離開白宮後仍有可能繼續擔任領導角色，除非他主動辭職。



特朗普周二（20日）在白宮對記者說：「聯合國一直沒能發揮多大作用。我非常看好聯合國的潛力，但它從未真正發揮出應有的潛力。」他還稱：「我解決了那麼多戰爭，聯合國從未在任何一場中幫助過我」。



特朗普原本希望在達沃斯期間，於周四（22日）舉行一場簽署儀式，來啟動該委員會運作，但在法國等七國集團(G7)成員國杯葛下，短期內恐難以實現。



白宮上周宣布了多位執行委員會代表，包括國務卿魯比奧、總統特使威特科夫以及特朗普的女婿庫什納，但尚不清楚他們是否算作美國代表，還是以個人身份參加。(jf)