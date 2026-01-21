直播中 : hot talk 1點鐘 - 外圍政局動盪 倉位點急救？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 外圍政局動盪 倉位點急救？
26,454.53
-32.98
(-0.12%)
26,462
0
(0.00%)
高水7
9,069.77
-24.99
(-0.27%)
5,697.81
+14.37
(+0.25%)
1,749.25億
4,116.53
+2.88
(+0.070%)
4,724.05
+5.17
(+0.110%)
14,247.83
+92.20
(+0.651%)
2,673.38
+1.02
(+0.04%)
89,876.9700
+1,449.3100
(1.639%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9439
恒生指數
26,454.53
-32.98
(-0.12%)
期指
高水7
26,462
0
(0.00%)
國企指數
9,069.77
-24.99
(-0.27%)
科技指數
5,697.81
+14.37
(+0.25%)
大市成交
1,749.25億
股票
1,558.21億
(89.079%)
窩輪
69.56億
(3.976%)
牛熊證
121.49億
(6.945%)
即時更新：21/01/2026 14:25
可賣空股票總成交
1,066.34億
主板賣空
184.01億
(17.256%)
半日數據，更新：21/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,162.78億
4,116.53
+2.88
(+0.070%)
滬深300
4,724.05
+5.17
(+0.110%)
深証成指
14,247.83
+92.20
(+0.651%)
MSCI中國A50
2,673.38
+1.02
(+0.04%)
比特幣
資料由Binance提供
89,876.9700
+1,449.3100
(1.639%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9439
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陳永陸專訪】恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（12月9日錄影， 繁體字幕）
高鐵北上︱新增南京、無錫、合肥等16個直達站+汕頭、廣州南列...
玩樂旅遊 玩樂假期

高鐵北上︱新增南京、無錫、合肥等16個直達站+汕頭、廣州南列...
Jennie駕臨ComplexCon！5個關於金珍妮的冷知識...
Fitness & Wellness

Jennie駕臨ComplexCon！5個關於金珍妮的冷知識...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特02318 中國平安02628 中國人壽03988 中國銀行06082 壁仞科技
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,471.1000
-6.6800
-0.452%
TWD 美元/新台幣
31.6350
-0.0464
-0.146%
CNY 美元/人民幣
6.9602
-0.0077
-0.111%
更新：21/01/2026 14:20
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,876.97
+1,449.31
+1.639%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,992.5600
+52.6800
+1.792%
A 柚子幣
0.1117
+0.0050
+4.686%
更新：21/01/2026 14:20
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0494
電匯客戶賣出
0.0517
更新：21/01/2026 14:20:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處