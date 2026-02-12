21/01/2026 09:13

陳茂波：預計於今年稍後發出穩定幣牌照，政府積極態度發展數字資產

《經濟通通訊社21日專訊》財政司司長陳茂波昨日（達沃斯時間1月20日）繼續在瑞士達沃斯參與世界經濟論壇年會的活動。



陳茂波早上出席國務院副總理何立峰在世界經濟論壇年會的特別致辭環節。他昨日亦與多國官員、國際組織和商界領袖會面交流，並介紹香港的最新情況和獨特優勢。



另外，陳茂波出席了由數字資產企業安擬集團舉辦的早餐會議，與金融和創科界領袖討論代幣化資產和生物基因數據分析等區塊鏈技術應用如何推動資本市場的變革和發展。他表示金融與科技能相互促進，以數字資產為例，這項金融創新不僅提升金融服務的透明度、效率、包容性和風險管理，亦能更有效將資本引導至實體經濟領域；此外，金融亦是支持和賦能科技發展的關鍵力量。



他指出，香港作為國際金融中心，採取積極且穩慎的態度發展數字資產，並以「相同活動、相同風險、相同監管」的原則促進市場負責任及可持續發展。自2023年起，香港已向11家虛擬資產交易台發牌，並預計於今年稍後發出穩定幣牌照。此外，特區政府也以身作則推動代幣化的發展，包括發行了三批代幣化綠色債券，總額約21億美元；並推出監管沙盒以鼓勵應用創新。



陳茂波今日將繼續當地的訪問行程。(ul)