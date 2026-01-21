21/01/2026 11:50

華夏基金（香港）：今年上半年建議整體偏向積極配置中國股市，重點關注有色金屬及互聯網等板塊

《經濟通通訊社21日專訊》華夏基金（香港）發表2026投資展，對於中國股票市場，在2026年上半年，該行建議整體偏向積極配置，重點關注有色金屬、互聯網、機器人、創新製藥、保險、消費等板塊，風格上兼顧成長與價值，布局將受益於AI大趨勢和國內需求邊際改善的領域。



對於下半年，該行表示需要觀察特朗普在美聯儲主席更替後，是否會因為中期選舉的壓力而重新採取限制中國的措施。如果中國所面臨的外部地緣政治環境惡化，該行手傾向於持有高股息為主的保守板塊。



該行預期，美國經濟除了AI相關投資之外均將呈現弱勢，雖然短期降息概率下降，但預計未來一年降息通道或較為順暢，美元指數大幅走強的概率不高。港股流動性環境總體收緊的風險預計較小，對香港市場依然將會有支撐。



該行指出，如果中國政策以托底經濟、穩定股市為主，該行預判市場將呈震蕩格局，但通過內部行業輪動和高景氣板塊選股仍有望獲得潛在收益的機會。如果中國政府出台明確的社保改革等支援居民消費的政策，該行預期市場有望整體上行，傳統消費等板塊或迎來估值修復。（bn)