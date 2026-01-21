26,585.06
+97.55
(+0.37%)
26,583
+13
(+0.05%)
低水2
9,122.95
+28.19
(+0.31%)
5,746.30
+62.86
(+1.11%)
2,504.51億
4,116.94
+3.29
(+0.080%)
4,723.07
+4.19
(+0.089%)
14,255.13
+99.50
(+0.703%)
2,673.50
+1.14
(+0.04%)
89,431.8000
+1,004.1400
(1.136%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9500
