21/01/2026 16:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 金價亞洲時段升破每盎司4800美元創新高

▷ 特朗普威脅對歐洲八國加徵關稅

▷ 波蘭央行批准增持150噸黃金 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》在格陵蘭局勢升溫及日本債市波動等因素影響下，市場避險情緒持續推高貴金屬價格，其中金價隔晚首次升穿每盎司4700美元，在今日亞洲時段進一步走強，現貨金及紐約期金雙雙升破每盎司4800美元，再創新高。華爾街大行紛紛調升黃金目標價，今年平均目標達5180美元，更有資深投資機構大膽預言，金價最快未來2年內衝上8000美元大關，長期甚至可能見1萬美元。多隻金礦股及黃金ETF今日齊隨金價創新高，其中靈寶黃金(03330)飆逾8%，SPDR金ETF(02840)升近3%。金價繼去年飆升64%後，今年以來已累計上漲逾10%，若繼續看好，應揀買金礦股抑或黃金ETF？*特朗普為奪格陵蘭威脅加徵歐洲八國關稅，丹麥退休基金清倉美債*美國總統特朗普為了奪取格陵蘭，除威脅要對德國、法國和英國等八個歐洲國家加徵關稅，並拒絕排除以武力奪取格陵蘭的可能性，又表示不會參加近期在巴黎舉行的G7首腦會議。格陵蘭總理尼爾森表示，美國動用武力的可能性不大，但也不能完全排除，格陵蘭必須做好準備。特朗普言論亦引發歐洲反彈，丹麥退休基金營運商Akademiker Pension公開表示，鑑於對美國財政紀律及債務可持續性的擔憂，將於本月底前清倉其持有的約1億美元美國國債。雖然該基金規模相對較小，但市場憂慮這會引發連鎖反應，促使其他歐洲機構投資者跟隨減持美債。美國國債遭拋售，10年期國債孳息率一度升穿4.3厘關口，觸及4.313%的8月底以來高位。黃金成為最大贏家，現貨黃金與紐約期金繼隔晚雙雙突破每盎司4760美元關口後，今日於亞洲盤再直線上漲，均突破4800美元大關，並進一步飆升。現貨金最高觸及每盎司4888美元，本月累漲逾10%，紐約期金亦觸及每盎司4890美元。*波蘭央行批准增持150噸黃金，日債崩跌黃金更受信任*此外，全球央行中已知的最大黃金買家－－波蘭中央銀行批准再購入150噸黃金的計劃，按當前市價計算，價值近230億美元。波蘭央行表示，這將使波蘭躋身全球黃金儲備規模最大的10個國家之列。波蘭於2025年購入約100噸黃金，為當年向國際貨幣基金組織申報購金量最多的一家央行。另一方面，日本債市昨日突現劇烈拋售，日本30年期與40年期公債殖利率單日飆升超過25個基點，創下去年特朗普關稅衝擊全球市場以來的最大單日波動。市場恐慌的核心直指日本首相高市早苗的減稅增支計劃，該方案引發投資者對日本財政可持續性的深度擔憂，而日本為全球負債最重的政府之一。道明證券高級大宗商品策略師Daniel Ghali指，日本局勢引發世界其他地區由市場主導的貨幣貶值的擔憂，而黃金的上漲源於信任。*華爾街今年金價平均目標5180美元，惟需提防劇烈回調風險*多家華爾街大行紛紛調整對今年金價預測，其中摩根大通預測金價在第四季將平均達到5055美元，極端情況下可能衝向5300美元，該行分析師Shearer指，各國央行為了「去美元化」，結構性買入黃金的趨勢已無法逆轉。高盛將今年底黃金目標價上調至4900美元。高盛認為，全球投資組合中黃金的佔比仍低，隨著私人投資者進場，價格具備強大支撐。瑞銀則設定今年目標價為5000美元，若美國政治風險失控，甚至不排除挑戰5400美元。Jefferies Group的展望最為驚人，將金價目標定為6600美元，緊隨其後為Yardeni Group，預期金價衝向6000美元大關。而華爾街平均預期目標價為5180美元，顯示市場對金價續創新高具高度共識。部分投資大咖例如Swiss Asia Capital 的Jeurg Kiener更預測，金價最快在2028年觸及8000美元。知名策略師Ed Yardeni更早在去年底預測2030年金價很有可能挑戰10000美元天價。儘管市場一片叫好，XS.com資深市場分析師Samer Hasn提醒投資者，金價漲速過快往往伴隨著劇烈回調的風險。當前 RSI(相對強弱指標)已進入超買區域，若格陵蘭危機意外降溫或美國聯儲局人事疑雲快速落幕，金價恐面臨短期獲利了結的壓力。目前華爾街分析師普遍認為「現在不是看金價會不會漲，而是看全球秩序何時能找回穩定。」*熊麗萍：宜待金價回至4500幾美元才吼，買黃金ETF較簡單安全*資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，從整體趨勢來看，金價有機會再升，但若真的如市場普遍預期今年目標看5000美元，現價就只有約5%上漲空間，不值博。再者，因近幾日外圍政經局勢那麼混亂，金價才由4500幾美元快速飆升，所以可再等等，若特朗普少些講話，金價可能會調整一下，若回至4500幾美元可再考慮。至於應揀買金礦股抑或黃金ETF？熊麗萍指，黃金ETF如SPDR金ETF較容易掌握，基本跟貼金價上升，紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)等黃金相關股則既會受大市影響，又會因公司本身質素及業務而受不同影響。較進取當然是買股票，但若想穩穩陣陣，又一直未買過黃金相關產品，買黃金ETF就較簡單及相對安全。金礦股今日普遍急升，山東黃金(01787)升5.49%收報46.1元，招金礦業升4.76%報40元，紫金礦業升2.35%報40.92元，紫金黃金國際(02259)升4.52%報187.5元，赤峰黃金(06693)升9.08%報37.02元，靈寶黃金升8.34%報24.68元，中國黃金國際(02099)升5.13%報205元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升2.84%報3480元，價值黃金ETF(03081)升2.88%報22.84元，FL二南方黃金(07299)升5.57%報32.96元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉