21/01/2026 11:26
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌四日報2.73厘
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌四日報2.72893厘，跌3.03基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.83273厘，跌2.316基點。
隔夜息報1.64976厘，跌35.095基點；一周拆息跌6.833基點，報2.20155厘，兩周則跌11.756基點，報2.48619厘。長息方面，六個月拆息跌2.155基點，報2.9322厘，一年期則跌1.988基點，報2.98649厘。
港元匯價今日在7.7993-7.7967之間上落，最新報7.7969。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.64976
|-35.095
|一周
|2.20155
|-6.833
|兩周
|2.48619
|-11.756
|一個月
|2.72893
|-3.03
|兩個月
|2.8
|-2.262
|三個月
|2.83273
|-2.316
|六個月
|2.9322
|-2.155
|一年
|2.98649
|-1.988
資料來源：香港銀行公會