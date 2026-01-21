21/01/2026 09:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ GUM公布2026年1月強積金綜合指數升至293.8，回報2.6%

▷ 1月人均強積金回報增加8395元，股票基金升3.7%

▷ 大中華股票基金升6%居首，亞洲及香港股票基金升逾5% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》GUM公布，截至2026年1月16日強積金市場於新一年首兩周大部分強積金基金指數均錄得升幅。GUM強積金綜合指數升至293.8，1月回報2.6%。股票市場氣氛良好，帶動股票基金指數升3.7%；混合資產基金指數亦上升2.5%。反觀固定收益市場保持平穩，固定收益基金指數錄得0.1%的輕微升幅。人均強積金回報錄得增加8395元，投資者於年初獲得不錯的開局成果。GUM指出，1月份股票基金的升勢全面，但明顯由亞洲市場領跑，歐美市場相對落後。大中華股票基金以6%的升幅領先全組別，其次為亞洲股票基金錄得5.7%，以及香港股票基金的5.3%。反映市場資金明顯流向區內增長動能較強及估值較吸引的市場。日本股票基金亦不俗，上升4.8%，而香港股票基金（追蹤指數）亦升4.6%，顯示區內市場普遍錄得良好升勢。然而，歐洲股票基金僅升2.8%，環球股票基金升2.4%，美國股票基金更只升1.4%。混合資產基金於1月全線向上，升幅與股票比重呈明顯正比。股票佔比最高的混合資產基金（80%至100%股票）錄得3.8%升幅，是混合資產類別中表現最亮眼的。目標日期基金亦表現不俗，上升3.5%，而股票比重較低的混合資產基金（60%至80%股票、40%至60%股票與20%至40%股票）分別錄得3.1%、2.2%和1.4%的升幅。因為股市氣氛改善，混合資產基金也全面受惠，其中高股票比重的組合表現最為突出；而保守配置的基金則相對平穩，升幅相對有限。*預設投資策略基金核心累積基金錄得1.6%回報*預設投資策略基金（DIS）維持一貫的穩健走勢，核心累積基金錄得1.6%回報，受惠於其較高的股票比重；而65歲後基金則上升0.6%，反映其較保守的資產組合於升市中表現較為穩健。固定收益基金則延續一貫的穩健特性，在市場氣氛改善的環境下仍保持輕微升勢。人民幣及港幣貨幣市場基金與人民幣債券基金均錄得0.3%升幅，成為本月表現最好的固定收益類別，反映人民幣資產受惠於匯率優勢。強積金保守基金則上升0.1%，而環球債券基金與港元債券基金分別錄得負0.1%與負0.2%的輕微回調，主要受全球債息波動及息口預期調整影響。GUM指，2026年1月強積金市場錄得「開門紅」，由亞洲股票帶動，各基金類別普遍報捷。股票及混合資產基金升勢明顯，而固定收益基金則維持防守角色。強積金是長期退休儲備工具，建議定期檢視資產配置，保持多元化，並留意風險管理。股票基金雖短期波動較大，但長遠而言具備較高增值潛力；固定收益資產則有助穩定組合波動。(kl)