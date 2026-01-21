21/01/2026 15:20

【外圍經濟】芝商所擬下月推出100盎司白銀期貨，正等待監管機構審批

《環富通基金頻道21日專訊》芝商所(CME Group)近日宣布，將於2月9日推出100盎司白銀期貨合約，目前正等待監管機構審批。



芝商所董事總經理兼全球金屬業務主管Jin Hennig表示，面對地緣政治不確定性和能源轉型，白銀對散戶交易者的吸引力日盛，他們希望通過多元的金屬產品分散風險敞口。100盎司白銀期貨將為更廣泛的參與者提供投資管道，使其能夠受益於我們期貨市場所提供的流動性和效率。



據悉，芝商所100盎司白銀期貨根據全球基準白銀期貨合約的每日結算價進行現金結算，將在紐約商品交易所(COMEX)上市，並受其規則約束。



2025年，在散戶需求日益增長推動下，芝商所金屬期貨的交易量創下歷史新高。其中，微型黃金期貨和微型白銀期貨均創紀錄，日均交易量分別為30.1萬份合約及4.8萬份合約。此外，去年1月13日推出的1盎司黃金期貨合約累計交易量也超過600萬份合約。(hl)



