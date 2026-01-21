21/01/2026 13:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕預期美國2026年上半年GDP增長或達7%

《環富通基金頻道21日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球固定收益主管兼首席投資總監Arif Husain預期，2026年上半年美國經濟增長維持強勁，相信美國名義本地生產總值(GDP)按年增長或達至7%水平。人工智能相關資本開支將為經濟注入強勁動力，加上4月稅季料帶來疫情以來最大規模的退稅。美國政府將全力確保經濟在獨立宣言簽署250周年（7月）和中期選舉（11月）前維持強勁。撇除社交媒體的雜音，自2024年大選以來，當局已有系統地部署相關政策。財政擴張配合2024至2025年度聯儲局的減息效應，將繼續刺激經濟增長。*信貸市場收益率仍吸引，新興市場債料延續出色表現*利好的增長環境對風險資產（尤其是信貸市場）有利。預期信貸指數息差將持續收窄。雖然個別信貸風險無可避免地上升，但在2026年初，信貸市場收益率仍吸引。新興市場債券提供更多元化的收益選擇。新興市場債券近期表現出色，預料此趨勢將在2026年延續。相比同等評級的已發展市場信貸，新興市場的發行人特定風險較低，因為不少新興市場的財政狀況現已優於已發展市場。美國對拉美的政策亦可能進一步推動個別新興市場的信貸息差收窄。美元仍有下行壓力。雖然美元跌勢或呈現波動整固，但除收益率較部分優質國債為高之外，美元欠缺明顯利好支持。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。