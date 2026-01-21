21/01/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶8點子，止兩連升，報7.0014
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0014，較上個交易日跌8點子，止兩連升，較市場預測偏弱近440點，上個交易日報7.0006。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0014
|+8.00
|1歐元/人民幣
|8.1745
|+559.00
|100日圓/人民幣
|4.4095
|+8.00
|1港元/人民幣
|0.8978
|+0.40
|1英鎊/人民幣
|9.3662
|+135.00
|1澳元/人民幣
|4.6898
|+158.00
|1紐元/人民幣
|4.0555
|+240.00
|1新加坡/人民幣
|5.4286
|+7.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8238
|+858.00
|1加元/人民幣
|5.0365
|+146.00
|1人民幣/林吉特
|0.5810
|+8.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2079
|+707.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3539
|+48.00
|1人民幣/韓元
|212.4100
|+77.00