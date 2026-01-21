21/01/2026 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶37點子，報6.9640

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0014，較上個交易日跌8點子，止兩連升，較市場預測偏弱近440點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開37點子，報6.9640，上個交易日即期匯率收盤報6.9603。



美國就格陵蘭島向歐洲發出威脅，美元遭遇拋售大跌至兩周低點，另外日本長期公債大跌也加劇了市場動盪。市場人士稱，面對美國股債匯三殺局面，特朗普會否TACO(臨陣退縮)值得關注，當然這波動盪中國不在漩渦中心，人民幣資產的吸引力上升。



馬來亞銀行認為，人民幣中間價和市場預期偏離加大，中國人行似乎有意讓人民幣放緩升值步伐，早前中國公布的經濟數據表現仍疲軟。(jq)