21/01/2026 16:35

【聚焦人幣】人幣即期收跌47點子，止五連升，報6.9650

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9650，較上個交易日4時30分收盤價跌47點子，止五連升，全日在6.9630至6.9680之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌39點子，報6.9604。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0014，較上個交易日跌8點子，止兩連升，較市場預測偏弱近440點。



市場人士表示，美歐因格陵蘭島關係持續緊張，隔夜美元指數下探兩周低點，不過動盪漩渦中心並非中國，人民幣資產相對吸引力上升。人民幣中間價並未順勢升破7元關口，市場信號明確，大行也出手緩和即期升勢。雖然人民幣升值大方向不變，但節奏或更慢。



紐約銀行(BNY)亞太宏觀策略師Wee Khoon Chong指出，市場對今日中間價表現多少有些失望，預計人民幣中間價仍將升破7關口，最終與即期價接近。他對資本流入和國內股市韌性保持樂觀態度。(jq)