26,585.06
+97.55
(+0.37%)
26,581
+11
(+0.04%)
低水4
9,122.95
+28.19
(+0.31%)
5,746.30
+62.86
(+1.11%)
2,504.51億
4,116.94
+3.29
(+0.080%)
4,723.07
+4.19
(+0.089%)
14,255.13
+99.50
(+0.703%)
2,673.50
+1.14
(+0.04%)
89,438.0700
+1,010.4100
(1.143%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9500
最新重要數據
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
20/01/2026 15:00
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
19/01/2026 21:30
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
19/01/2026 18:00
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.30%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.60%
更新：20/01/2026 15:50
