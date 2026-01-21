26,438.64
-48.87
(-0.18%)
26,448
-14
(-0.05%)
高水9
9,070.74
-24.02
(-0.26%)
5,693.66
+10.22
(+0.18%)
1,139.26億
4,129.60
+15.95
(+0.388%)
4,746.60
+27.72
(+0.587%)
14,302.10
+146.47
(+1.035%)
2,690.02
+17.66
(+0.66%)
89,229.2700
+801.6100
(0.907%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9480
恒生指數
26,438.64
-48.87
(-0.18%)
期指
高水9
26,448
-14
(-0.05%)
國企指數
9,070.74
-24.02
(-0.26%)
科技指數
5,693.66
+10.22
(+0.18%)
大市成交
1,139.26億
股票
968.65億
(85.024%)
窩輪
56.95億
(4.999%)
牛熊證
113.67億
(9.977%)
即時更新：21/01/2026 11:20
可賣空股票總成交
2,101.05億
主板賣空
329.52億
(15.684%)
更新：20/01/2026 16:59
上証指數
成交：6,987.78億
4,129.60
+15.95
(+0.388%)
滬深300
4,746.60
+27.72
(+0.587%)
深証成指
14,302.10
+146.47
(+1.035%)
MSCI中國A50
2,690.02
+17.66
(+0.66%)
比特幣
資料由Binance提供
89,229.2700
+801.6100
(0.907%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9480
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特02318 中國平安09961 攜程集團—Ｓ02628 中國人壽01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,229.27
+801.61
+0.907%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,970.7500
+30.8700
+1.050%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3100
+0.0160
+5.442%
更新：21/01/2026 11:20
評論
即將公佈經濟數據
英國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
21/01/2026 15:00
前值
-0.20%
市場預測
0.40%
英國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
21/01/2026 15:00
前值
3.20%
市場預測
3.30%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處