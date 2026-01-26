21/01/2026 16:29

【關稅戰】美方擬4月前再舉行貿易談判，中國外交部：應落實好兩國元首重要共識

《經濟通通訊社21日專訊》美國貿易代表格里爾在達沃斯出席世界經濟論壇期間提出，在中美元首計劃中的4月會晤前夕，中美可能舉行新一輪貿易談判。​中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問到，中美之間是否考慮舉行此類會晤時指出，「建議向中方的主管部門進行詢問」。郭嘉昆並強調，中美雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性和確定性。



另外，有外媒問到，美國特朗普政府近期製造的「混亂」讓美國和西方之間產生了對立，也影響全球貿易和供應鏈，中方是否認為這對中方有利？中方是否會因此爭取到更多權利？



郭嘉昆回應稱，中國一貫奉行獨立自主的外交政策，在相互尊重平等相待的基礎上，同各國開展友好交往，始終致力於做積極穩定向善的力量，中國無意也不會與任何國家去比拼影響力。中方始終認為，無論國際形勢如何變化，維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關系基本準則，符合國際社會各國的共同利益。(sl)