21/01/2026 09:25

【外圍經濟】日本財相口頭干預債市，40年期日債孳息率下跌6.5個基點

《經濟通通訊社21日專訊》日本首相高市早苗宣布提前大選後，東京金融市場周二（20日）出現股匯債三殺，正參加達沃斯年會的日本財務大臣片山皋月呼籲市場參與者保持冷靜，債市周三（21日）早盤出現反彈。



其中，40年期日本國債孳息率下跌6.5個基點，至4.145%。20年期國債孳息率下跌多達5個基點，至3.295%。



由於高市提議降低食品消費稅以加大選舉勝算，40年期和30年期國債孳息率周二（20日）均飆升超過25個基點，推至歷史新高，創下自去年美國「解放日」關稅衝擊全球市場以來，日債的最大單日波動。



全球市場亦受到影響，美國財長貝森特表示已與日方官員溝通，稱日本國債的拋售潮已經波及到美債市場。一些分析師警告，若市場跌勢加深，日本央行可能會動用其無限量購債工具進行干預。



*東京股市延續跌勢*



日本股市周三延續跌勢，日經225指數開盤下跌1.4%，報52228.08點，市場普遍遭拋售。美國總統特朗試圖吞併格陵蘭島的最新舉動以及日本財政擴張擔憂，加劇市場下行壓力。日圓匯率徘徊在158附近，投資者擔心如果日本央行干預債券市場，日圓可能進一步走弱。(rc)