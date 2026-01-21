26,439.38
-48.13
(-0.18%)
26,447
-15
(-0.06%)
高水8
9,071.30
-23.46
(-0.26%)
5,693.97
+10.53
(+0.19%)
1,140.16億
4,129.86
+16.21
(+0.394%)
4,746.58
+27.70
(+0.587%)
14,302.10
+146.47
(+1.035%)
2,689.14
+16.78
(+0.63%)
89,220.5700
+792.9100
(0.897%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9480
恒生指數
26,439.38
-48.13
(-0.18%)
期指
高水8
26,447
-15
(-0.06%)
國企指數
9,071.30
-23.46
(-0.26%)
科技指數
5,693.97
+10.53
(+0.19%)
大市成交
1,140.16億
股票
969.54億
(85.035%)
窩輪
56.95億
(4.995%)
牛熊證
113.67億
(9.969%)
即時更新：21/01/2026 11:20
可賣空股票總成交
2,101.05億
主板賣空
329.52億
(15.684%)
更新：20/01/2026 16:59
上証指數
成交：6,991.81億
4,129.86
+16.21
(+0.394%)
滬深300
4,746.58
+27.70
(+0.587%)
深証成指
14,302.10
+146.47
(+1.035%)
MSCI中國A50
2,689.14
+16.78
(+0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
89,220.5700
+792.9100
(0.897%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9480
