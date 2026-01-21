21/01/2026 10:23

【侵吞格陵蘭】特朗普以關稅威脅要強佔格陵蘭，歐盟或使用貿易火箭炮反制

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普揚言要對歐洲發動大規模關稅戰，以迫使對方讓步，從而侵吞格陵蘭。此舉讓美國眾多盟友紛紛發出警告，稱此舉或將導致美歐關係破裂，進而瓦解北約同盟。



歐盟最高官員於周二（20日）表示，特朗普計劃就格陵蘭問題徵收新關稅的做法是一項「錯誤決策」，並對特朗普的可信度提出質疑。法國總統馬克龍則表示，歐盟可能會動用最強大的經濟工具之，俗稱「貿易火箭炮」的反脅迫工具，對特朗普實施報復。



歐盟反脅迫工具俗稱「貿易火箭炮」，該工具可對被認定對歐盟施加不當壓力的個人或機構實施制裁。除此之外，歐盟還可動用另外兩項重要經濟工具向美國施壓，一是徵收新關稅，二是暫停實施美歐貿易協定。



*拉加德：不確定性已捲土重來*



與此同時，歐洲央行行長拉加德表示，由於特朗普發出新的關稅威脅，不確定性已捲土重來。



她在達沃斯世界經濟論壇表示，美歐之間的信任正受到破壞，兩地企業目前試圖弄清楚新關稅措施的連鎖反應。「比關稅本身更重要的是，我們再次看到不確定性上升，不確定性又回來了。」(rc)