21/01/2026 11:50

【侵吞格陵蘭】達利歐：特朗普激進政策可能引發全球資本戰爭，削弱美債吸引力

《經濟通通訊社21日專訊》對沖基金橋水的創辦人達利歐警告，美國總統特朗普激進的政策可能會引發全球資本戰爭。



達利歐表示：「在貿易逆差和貿易戰的另一面，還有資本和資本戰爭。如果你考慮到這些衝突，就不能忽視資本戰爭的可能性。換句話說，人們可能不再像以前那樣熱衷於購買美國國債之類的資產。」



達利歐認為，像美國與世界其他大部分地區之間正在發生的這種貿易衝突，並不能真正解決全球的失衡問題。這些衝突給資本流動帶來巨大壓力，因為各國都在努力確定誰在為赤字提供資金，以及哪些國家願意持有某些資產。



對美國信任度的削弱可能會使全球投資者，更不願意透過購買美國國債來向該國提供資金。他表示，如果對美國國債的外國需求大幅下降，美國可能必須依靠內部措施來獲取所需資金。這可能會導致通脹加劇或貨幣貶值，而這兩個因素都極有可能加劇外國投資者的擔憂。(rc)