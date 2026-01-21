21/01/2026 13:26

【侵吞格陵蘭】特朗普專機故障折返，改乘其他飛機赴瑞士達沃斯

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普專機周二（20日）晚上起飛不久，因機械問題折返馬里蘭州安德魯斯聯合基地，原定前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，討論吞併格陵蘭的行程一度受阻。



白宮發言人透露，機組人員發現飛機出現輕微電力故障，為安全起見決定折返。專機於華盛頓時間晚上約11時安全降落，特朗普預定換乘另一架飛機，繼續前往瑞士出席論壇。



*特朗普：不會參加七國集團領導人緊急會議*



特朗普出發前表示，不會參加法國總統馬克龍打算於近期在巴黎舉行的七國集團領導人緊急會議。



特朗普在白宮舉行記者會時說，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會，已安排多場關於格陵蘭的會議，事情會進展得很順利，但其中不包括七國集團緊急峰會。(rc)