22/01/2026 07:54

【侵吞格陵蘭】特朗普與北約達格陵蘭框架共識，暫緩下月對歐關稅

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普周三（21日）於瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，與北約秘書長呂特舉行會晤。特朗普隨後宣布，華府已與北約就格陵蘭及北極地區的未來安排達成協議框架，並以此為由，暫緩原定於2月1日向歐洲八國實施的懲罰性關稅計劃，令跨大西洋貿易戰陰霾暫時消散。



特朗普在會晤後透過其社交平台發文，形容與呂特的談判富有成效。他指出，美國與北約已就格陵蘭島乃至整個北極地區的戰略部署，形成了一項未來協議的框架。特朗普強調，若該方案最終落實，將對美國及所有北約成員國帶來巨大裨益。



儘管特朗普在達沃斯論壇上重申美國無意動用武力奪取格陵蘭，但他形容目前的框架為終極長期協議，暗示涉及的戰略利益深遠。



目前雙方正就格陵蘭問題的具體細節進行深入磋商。白宮已委派高層官員組成談判團隊，由副總統萬斯、國務卿魯比奧及中東與地產事務特使威特科夫負責具體談判工作，並直接向特朗普匯報進度。(jf)